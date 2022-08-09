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Россия направила ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского мемориала в Вернойхене

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Посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.
Россия направила ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского мемориала в Вернойхене
  • РИА Новости

«Накануне в сети интернет появилось видео, на котором германский сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен (федеральная земля Бранденбург), сопровождая свою выходку расистскими высказываниями», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В посольстве назвали произошедшее омерзительным поступком, а также попыткой разжечь межнациональную рознь.

«Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего», — добавили в диппредставительстве.

В конце мая посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

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