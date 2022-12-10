Захарова после попытки госпереворота в ФРГ призвала Берлин к ответу за события на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Берлин после пресечения попытки госпереворота в Германии должен ответить на вопрос, почему он поддерживал государственный переворот на Украине.

Она напомнила о том, что бывший вице-канцлер и глава МИД Германии Йошка Фишер поддержал «якобы мирную смену власти» в результате «оранжевой революции» в 2005 году.

Кроме того, Захарова вспомнила о встрече Гидо Вестервелле, занимавшего пост главы МИД ФРГ в 2009—2013 годах, с лидерами украинской оппозиции в 2013 году на Майдане.

Дипломат упомянула и «посреднические переговоры», которые экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, ныне президент страны, вёл с «путчистами и узурпаторами».

«Захват конституционных органов власти, к которым относятся парламент, суды... — это попытка переворота или нет? Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел ФРГ прямо и политически поддерживали это, когда речь идёт об Украине?» — написала она в своём Telegram-канале.

9 декабря суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота в стране, в том числе гражданку России Виталину Б.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расследования попыток госпереворота показали, что ФРГ является защищённым государством.