Шольц в связи с расследованиями попыток госпереворота назвал ФРГ защищённым государством

Расследования попыток государственного переворота показали, что Германия является защищённым государством, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищённое государство, защищённая демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», — приводит РИА Новости его комментарии по поводу прошедших обысков в связи с делом о попытке госпереворота.

По сообщениям РИА Новости, в среду, 7 декабря, в Германии были задержаны 25 человек по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке.

Также в домах ещё 27 человек проводились обыски.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал попытку госпереворота в Германии с болезнью модели управления в стране.