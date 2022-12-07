Медведев связал попытку госпереворота в Германии с болезнью модели управления в стране

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание в Германии подозреваемых в подготовке государственного переворота, заявил, что «заговорщики» правы в том, что Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории.

«Это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии», — написал он в Telegram.

Медведев уточнил, что в данный момент все решения, касающиеся энергетики, промышленности и обороны Германии, принимают Соединённые Штаты.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведении обысков в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

Также в ведомстве сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.

В посольстве России в ФРГ заявили, что не получали уведомлений от властей Германии о задержании россиянки.