Суд в ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке госпереворота в стране
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Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры ФРГ.
В среду, 7 декабря, в Германии были задержаны 25 человек по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке.
Также в домах ещё 27 человек проводились обыски.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с попыткой государственного переворота в Германии является исключительно внутренним делом ФРГ.