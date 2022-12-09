Суд в ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке госпереворота в стране

Суд в ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

В среду, 7 декабря, в Германии были задержаны 25 человек по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке.

Также в домах ещё 27 человек проводились обыски.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с попыткой государственного переворота в Германии является исключительно внутренним делом ФРГ.