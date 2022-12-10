Asahi: в обновлённой стратегии Японии Россия будет «вызывать серьёзные опасения»
Как указывает РИА Новости со ссылкой на текст материала, обновлённая концепция может быть принята уже в конце следующей недели.
2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией.
3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.