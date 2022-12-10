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Asahi: в обновлённой стратегии Японии Россия будет «вызывать серьёзные опасения»

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Правительство Японии в обновлённой стратегии национальной безопасности намерено определить Россию как «вызывающую серьёзные опасения в сфере безопасности» страну. Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на текст материала, обновлённая концепция может быть принята уже в конце следующей недели.

2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией.

3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.

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