Премьер Японии пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией.

По его словам, ситуация в отношениях Японии и России остаётся сложной.

«В нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе дебатов в парламенте.

Он добавил, что Токио продолжит курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.

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