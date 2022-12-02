Премьер Японии пока не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией
По его словам, ситуация в отношениях Японии и России остаётся сложной.
«В нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе дебатов в парламенте.
Он добавил, что Токио продолжит курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.
3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невозможными переговоры по мирному договору с Японией в текущих условиях.