Узнать больше

Politico: Пентагон ещё не принял решение о передаче Украине БПЛА MQ-9 Reaper

Короткая ссылка
ВВС США ещё в марте предложили поставить Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, однако Пентагон до сих пор не одобрил решение.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившую о дальнобойном оружии», — говорится в материале.

Однако Пентагон всё ещё сомневается в возможности такой поставки.

Согласно источникам издания, Вашингтон обеспокоен тем, что некоторые переданные беспилотники будут «почти наверняка сбиты».

Ранее в Белом доме объявили, что Соединённые Штаты выделили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн.

В новый пакет вошли боеприпасы HIMARS и системы противодействия беспилотникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить