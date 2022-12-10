Politico: Пентагон ещё не принял решение о передаче Украине БПЛА MQ-9 Reaper
Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившую о дальнобойном оружии», — говорится в материале.
Однако Пентагон всё ещё сомневается в возможности такой поставки.
Согласно источникам издания, Вашингтон обеспокоен тем, что некоторые переданные беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее в Белом доме объявили, что Соединённые Штаты выделили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн.
В новый пакет вошли боеприпасы HIMARS и системы противодействия беспилотникам.