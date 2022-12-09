США выделили новый пакет оборонной помощи Украине в объёме $275 млн
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«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
Кирби подчеркнул, что новый пакет будет включать средства для обороны от атак беспилотников, а также артиллерийские снаряды.
Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.