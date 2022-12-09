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США выделили новый пакет оборонной помощи Украине в объёме $275 млн

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Соединённые Штаты выделили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
США выделили новый пакет оборонной помощи Украине в объёме $275 млн
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Кирби подчеркнул, что новый пакет будет включать средства для обороны от атак беспилотников, а также артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.

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