США выделили новый пакет оборонной помощи Украине в объёме $275 млн

Соединённые Штаты выделили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Кирби подчеркнул, что новый пакет будет включать средства для обороны от атак беспилотников, а также артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.