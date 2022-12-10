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Полковник Макгрегор: США напрашиваются на Армагеддон, угрожая России ядерным оружием

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Соединённые Штаты фактически напрашиваются на Армагеддон, когда угрожают России применением ядерного оружия.

По словам Макгрегора, которые приводит РИА Новости, в данный момент весь мир находится в состоянии глобального конфликта.

В таких условиях, подчеркнул он, если Вашингтон пошлёт «русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа.

На встрече с членами СПЧ Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

По его словам, Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.

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