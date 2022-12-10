Полковник Макгрегор: США напрашиваются на Армагеддон, угрожая России ядерным оружием
По словам Макгрегора, которые приводит РИА Новости, в данный момент весь мир находится в состоянии глобального конфликта.
В таких условиях, подчеркнул он, если Вашингтон пошлёт «русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа.
На встрече с членами СПЧ Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.
По его словам, Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.