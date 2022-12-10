ABC: суд в США приговорил экс-полицейского к 3,5 годам тюрьмы по делу Флойда

Суд в США приговорил бывшего полицейского Джея Кенга, который принимал участие в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, к 3,5 годам лишения свободы за пособничество в непредумышленном убийстве.

Об этом информирует телеканал ABC.

По данным телеканала, во время задержания Флойда бывший полицейский Кенг стоял на коленях на его спине.

Обвиняемый вину признал.

Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22,5 года лишения свободы.

Темнокожий Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.