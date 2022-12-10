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Экс-глава Минфина Косьчиньский: ЕС «вонзил нож в спину» Польше, блокировав финансирование

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Бывший польский министр финансов Тадеуш Косьчиньский заявил, что в разгар украинского конфликта Европейский союз «вонзил нож в спину» Польше, блокировав финансирование.

Об этом он сказал в интервью изданию The Daiy Express.

В начале июня в Еврокомиссии одобрили план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на общую сумму более €35 млрд.

Между тем уточнялось, что Польше придётся продолжить судебные реформы, чтобы получить доступ к этим средствам.

Косьчиньский расценил подобную политику ЕС в отношении Польши как предательство.

По его мнению, ЕС не должен акцентировать на подобных проблемах в то время, как продолжается украинский конфликт.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава больше не намерена идти на уступки Европейской комиссии по вопросу проведения реформ.

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