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Дуда заявил, что Польша больше не намерена идти на уступки Брюсселю по вопросу реформ

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не намерена идти на уступки Европейской комиссии по вопросу проведения реформ.
Дуда заявил, что Польша больше не намерена идти на уступки Брюсселю по вопросу реформ
  • Gettyimages.ru

В начале июня в Еврокомиссии одобрили план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на общую сумму более €35 млрд.

Между тем уточнялось, что Польше придётся продолжить судебные реформы, чтобы получить доступ к этим средствам.

Дуда отметил, что польские власти больше не будут делать ответных шагов на предложения ЕК.

«Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утверждён», — приводит слова польского лидера РИА Новости.

Дуда подчеркнул, что Польша ждёт необходимых выплат.

Ранее генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский партии Польши «Право и справедливость» заявил, что если Польша не получит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен.

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