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The Guardian: в Польше пригрозили создать альянс для увольнения главы ЕК фон дер Ляйен

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Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя, пишет The Guardian.
The Guardian: в Польше пригрозили создать альянс для увольнения главы ЕК фон дер Ляйен
  • Gettyimages.ru

«Если исполнительная власть ЕС попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить око за око», — заявил генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский.

Он также добавил, что если Польша не получит €35 млрд для восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен.

В начале июня в Еврокомиссии одобрили план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на общую сумму более €35 млрд. Между тем уточнялось, что Польше придётся продолжить судебные реформы, чтобы получить доступ к этим средствам.

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