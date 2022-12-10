Премьер Мицотакис: Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа
«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — приводит его слова телеканал ERT.
Ранее Президент Кипра Никос Анастасиадис выступил с аналогичным предложением.
Он заявил о необходимости усиления энергетической автономии Европы и подчеркнул, что островное государство может внести большой вклад в это.
В конце ноября гендиректор ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Европейский союз пока не может обрести независимость от поставок российского топлива.