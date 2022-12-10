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Премьер Мицотакис: Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины в данный момент занимаются активным ведением разведки месторождений углеводородов, и поэтому могут помочь европейским странам стать независимыми от российского природного газа.

«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — приводит его слова телеканал ERT.

Ранее Президент Кипра Никос Анастасиадис выступил с аналогичным предложением.

Он заявил о необходимости усиления энергетической автономии Европы и подчеркнул, что островное государство может внести большой вклад в это.

В конце ноября гендиректор ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Европейский союз пока не может обрести независимость от поставок российского топлива.

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