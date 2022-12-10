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Президент Кипра Анастасиадис призвал к усилению энергетической автономии Европы

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Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о необходимости усиления энергетической автономии Европы и подчеркнул, что островное государство может внести большой вклад в это.

Об этом, как пишет РИА Новости, Анастасиадис сказал после завершения работы саммита по климату и окружающей среде в Средиземноморье EUMED-9.

«Нам надо усиливать энергетическую автономию Европы, одновременно уменьшая её зависимость от ненадёжных партнёров», — отметил он.

Он добавил, что средиземноморский регион может стать альтернативным вариантом для создания энергетического коридора для ЕС.

В конце ноября гендиректор ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен сообщила, что Европейский союз пока не может обрести независимость от поставок российского топлива.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок энергоресурсов из России ставит под угрозу 6,5—11% ВВП ЕС и около 16 млн рабочих мест.

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