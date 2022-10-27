Сечин: отказ Европы от энергоресурсов России ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза

Отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — передаёт его слова ТАСС.

Сечин добавил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. Так, потенциальное сокращение выпуска в химической промышленности оценивается в диапазоне от 20—45%, а в металлургии — до 30—60%.

Ранее Сечин заявил, что отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и раскручивают инфляционную спираль в мире.

Также 14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.