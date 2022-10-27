Узнать больше

Сечин: отказ Европы от энергоресурсов России ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза

Короткая ссылка
Отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин: отказ Европы от энергоресурсов России ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

«Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест», — передаёт его слова ТАСС.

Сечин добавил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. Так, потенциальное сокращение выпуска в химической промышленности оценивается в диапазоне от 20—45%, а в металлургии — до 30—60%.

Ранее Сечин заявил, что отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и раскручивают инфляционную спираль в мире.

Также 14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить