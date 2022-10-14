В МВФ рассказали о последствиях возможного полного прекращения поставок газа из России

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер рассказал о последствиях возможного полного прекращения поставок газа из России.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

«Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции на всём континенте», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.