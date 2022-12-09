В США разработают новые боеприпасы на основе опыта применения БПЛА на Украине
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«Конфликт на Украине ярко продемонстрировал способность беспилотных систем под управлением всё более мелких подразделений быть высокоэффективными в разных ролях: от сбора данных и разведки до ударной деятельности», — отмечается в документе.
При этом сотрудники Пентагона подчёркивают, что в настоящий момент армия США отстаёт в вопросах применения новых систем БПЛА.
Так, в описании тендерной заявки утверждается, что «американским военнослужащим на уровне от отделения до бригады недостаёт опыта применения беспилотных летательных систем».
Американские военные выдвигают ряд предварительных технических требований к потенциальным разработчикам перспективных БПЛА.
В частности, проектируемый беспилотный летательный аппарат должен обладать грузоподъёмностью не менее 500 г, иметь возможность доставки боеприпаса / сброса груза.
Также требуются классические барражирующие боеприпасы с естественными кинетическими возможностями (к таким, например, относятся боеприпасы типа Switchblade и Phoenix Ghost, уже активно поставляемые США и НАТО на Украину).
Как сообщал ранее RT, Пентагон планирует масштабное вовлечение в производство оружия небольших оборонных компаний. Такие меры принимаются на фоне истощения арсенала США из-за поставок оружия на Украину.