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В США разработают новые боеприпасы на основе опыта применения БПЛА на Украине

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RT
Как следует из данных правительственного портала государственных закупок США, Абердинский испытательный полигон, входящий в структуру армии США, разместил тендер на изготовление новых барражирующих боеприпасов. В тендерной заявке, в частности, говорится, что боевые действия на Украине показали всё возрастающую роль БПЛА на поле боя.
В США разработают новые боеприпасы на основе опыта применения БПЛА на Украине
  • Gettyimages.ru

«Конфликт на Украине ярко продемонстрировал способность беспилотных систем под управлением всё более мелких подразделений быть высокоэффективными в разных ролях: от сбора данных и разведки до ударной деятельности», — отмечается в документе.

При этом сотрудники Пентагона подчёркивают, что в настоящий момент армия США отстаёт в вопросах применения новых систем БПЛА.

Так, в описании тендерной заявки утверждается, что «американским военнослужащим на уровне от отделения до бригады недостаёт опыта применения беспилотных летательных систем».

Американские военные выдвигают ряд предварительных технических требований к потенциальным разработчикам перспективных БПЛА.

В частности, проектируемый беспилотный летательный аппарат должен обладать грузоподъёмностью не менее 500 г, иметь возможность доставки боеприпаса / сброса груза.

Также требуются классические барражирующие боеприпасы с естественными кинетическими возможностями (к таким, например, относятся боеприпасы типа Switchblade и Phoenix Ghost, уже активно поставляемые США и НАТО на Украину).

Как сообщал ранее RT, Пентагон планирует масштабное вовлечение в производство оружия небольших оборонных компаний. Такие меры принимаются на фоне истощения арсенала США из-за поставок оружия на Украину.

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