В МИД предположили, что устойчивость экономики России выводит США из себя
- РИА Новости
«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США... выводят Белый дом из себя», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».
Рябков заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии.
Ранее в МИД сообщили о нежелании России разрывать дипломатические отношения с США.