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В МИД предположили, что устойчивость экономики России выводит США из себя

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Устойчивость экономики России и эффективность мер по поддержке рубля выводит Соединнёные Штаты из себя. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД предположили, что устойчивость экономики России выводит США из себя
  • РИА Новости

«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США... выводят Белый дом из себя», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Рябков заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии.

Ранее в МИД сообщили о нежелании России разрывать дипломатические отношения с США.

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