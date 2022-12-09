В МИД предположили, что устойчивость экономики России выводит США из себя

Устойчивость экономики России и эффективность мер по поддержке рубля выводит Соединнёные Штаты из себя. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США... выводят Белый дом из себя», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Рябков заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии.

Ранее в МИД сообщили о нежелании России разрывать дипломатические отношения с США.