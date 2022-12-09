Бут: сделка между Россией и США по обмену показала наличие точек соприкосновения

Сделка между Россией и США по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер говорит о том, что сторонам всё-таки удалось найти точки соприкосновения, при этом не стоит считать, что американская сторона в чём-то «прогнулась».

Это в разговоре с RT отметил сам Бут, вернувшийся на родину после 14 лет тюремного заключения в США.

По его мнению, часто у американской стороны политика идёт «на детском уровне дворовых пацанов».

«Я уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимает решения, такими категориями не мыслят, слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении, на таком, извините, дешёвом уровне», — сказал россиянин в беседе с Марией Бутиной.

По его мнению, «раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны».

«Иначе бы этой сделки не было», — подытожил он.

В разговоре с RT Бут также отметил, что после развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как «шокирующие новости» желание России быть независимой державой и развиваться.

Также Бут сообщил, что не встречал проявлений русофобии в свой адрес в американской тюрьме.