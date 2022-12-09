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Виктор Бут: США «шокированы» устремлениями России развиваться и быть независимой

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После развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как «шокирующие новости» желание России быть независимой державой и развиваться, рассказал RT Виктор Бут, вернувшийся на родину после 14 лет тюремного заключения в США.
Виктор Бут: США «шокированы» устремлениями России развиваться и быть независимой
  • РИА Новости

«Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся, понимаешь, просто, как бы это сказать, жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — сказал он в разговоре с Марией Бутиной.

Также Бут сообщил, что не встречал проявлений русофобии в свой адрес в американской тюрьме.

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