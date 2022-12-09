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Бут отметил, что голливудский фильм о нём мог бы получиться интереснее

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Виктор Бут, вернувшийся на родину после 14 лет тюремного заключения в США, выразил мнение, что Голливуд, выполняющий функции отдела пропаганды «вашингтонского обкома», мог бы снять о нём фильм поинтереснее.
Бут отметил, что голливудский фильм о нём мог бы получиться интереснее
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с Марией Бутиной, отвечая на вопрос о том, насколько соответствует действительности представление Голливуда о нём.

«Ты знаешь, это, наверное, самый такой частый вопрос, который мне там все задают. Особенно там, обратно, в Америке, там в тюрьме задавали... Я говорю: понимаешь, если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю», — сказал Бут.

Он добавил, что, на его взгляд, Голливуд в настоящее время «стал отделом пропаганды «вашингтонского обкома».

В разговоре с RT Бут также отметил, что после развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как «шокирующие новости» желание России быть независимой державой и развиваться.

Также Бут сообщил, что не встречал проявлений русофобии в свой адрес в американской тюрьме.

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