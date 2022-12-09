Бут отметил, что голливудский фильм о нём мог бы получиться интереснее
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с Марией Бутиной, отвечая на вопрос о том, насколько соответствует действительности представление Голливуда о нём.
«Ты знаешь, это, наверное, самый такой частый вопрос, который мне там все задают. Особенно там, обратно, в Америке, там в тюрьме задавали... Я говорю: понимаешь, если бы пришли ко мне и спросили, я хотя бы как-то, может быть, придумал бы более интересную историю», — сказал Бут.
Он добавил, что, на его взгляд, Голливуд в настоящее время «стал отделом пропаганды «вашингтонского обкома».
В разговоре с RT Бут также отметил, что после развала Советского Союза многие на Западе воспринимают как «шокирующие новости» желание России быть независимой державой и развиваться.
Также Бут сообщил, что не встречал проявлений русофобии в свой адрес в американской тюрьме.