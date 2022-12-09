Депутат Морозов назвал беспределом идею ЕС по конфискации активов российского бизнеса

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса о том, что конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

«Обход санкций — только предлог, который всегда найдётся. Задача стоит изначально именно такая: конфисковать и пустить в дело против нас», — считает парламентарий.

По его словам, эти действия можно назвать только «воровством и правовым беспределом».

«Отвечать надо встречно: конфисковывать активы стран, причастных к воровству наших денег», — уверен Морозов.

Ранее стало известно, что ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.