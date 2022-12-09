Депутат Морозов назвал беспределом идею ЕС по конфискации активов российского бизнеса
- Gettyimages.ru
- © Sefa Karacan/Anadolu Agency
«Обход санкций — только предлог, который всегда найдётся. Задача стоит изначально именно такая: конфисковать и пустить в дело против нас», — считает парламентарий.
По его словам, эти действия можно назвать только «воровством и правовым беспределом».
«Отвечать надо встречно: конфисковывать активы стран, причастных к воровству наших денег», — уверен Морозов.
Ранее стало известно, что ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.