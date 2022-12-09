Путин заявил о желании Запада любыми способами сохранить доминирование

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование.

«Вместе с тем конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование», — говорится в видеообращении Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

Встреча глав оборонных ведомств из девяти стран проходит в Москве.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проводимая Соединёнными Штатами политика по насаждению американской модели демократии во всём мире не соответствует нынешним временам.