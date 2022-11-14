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Си Цзиньпин: политика США по насаждению американской демократии не соответствует времени

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Проводимая Соединёнными Штатами политика по насаждению американской модели демократии во всём мире не соответствует нынешним временам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Си Цзиньпин: политика США по насаждению американской демократии не соответствует времени
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Противопоставление (американской стороной. — RT) так называемой демократии (США. — RT) «авторитарным режимам» (других стран. — RT) не соответствует современным реалиям в мире и противоречит существующим тенденциям», — сказал китайский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.

Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах» предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

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