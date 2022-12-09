Министры обороны стран ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.

«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула», — цитирует её РИА Новости.

Главы оборонных ведомств из девяти стран находятся в Москве, они примут участие во встрече министров, на которой будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности.

В ноябре генсекретарь ШОС Чжан Мин обсудил в Москве вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ Станиславом Засем и исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.