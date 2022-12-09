Узнать больше

Министры обороны стран ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Короткая ссылка
Министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.

«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула», — цитирует её РИА Новости.

Главы оборонных ведомств из девяти стран находятся в Москве, они примут участие во встрече министров, на которой будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности.

В ноябре генсекретарь ШОС Чжан Мин обсудил в Москве вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ Станиславом Засем и исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить