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Генеральный секретарь ШОС обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ и секретарём СНГ

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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудил в Москве вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ Станиславом Засем и исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.
Генеральный секретарь ШОС обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ и секретарём СНГ
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба ОДКБ, стороны обсудили совместные проекты по международной и региональной безопасности.

«Высшие административно-должностные лица трёх крупнейших региональных организаций обсудили перспективы сотрудничества по широкому кругу вопросов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что особое внимание было уделено практическим шагам на приоритетных направлениях интеграционного взаимодействия, реализации совместных проектов по вопросам международной и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 ноября пройдёт встреча генсеков ОДКБ и ШОС и председателя исполкома СНГ.

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