Генеральный секретарь ШОС обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОДКБ и секретарём СНГ
- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба ОДКБ, стороны обсудили совместные проекты по международной и региональной безопасности.
«Высшие административно-должностные лица трёх крупнейших региональных организаций обсудили перспективы сотрудничества по широкому кругу вопросов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что особое внимание было уделено практическим шагам на приоритетных направлениях интеграционного взаимодействия, реализации совместных проектов по вопросам международной и региональной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве 16 ноября пройдёт встреча генсеков ОДКБ и ШОС и председателя исполкома СНГ.