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В Москве 16 ноября пройдёт встреча генсеков ОДКБ и ШОС и председателя исполкома СНГ

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В Москве 16 ноября генсек ОДКБ Станислав Зась встретится с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином, а также с исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.
В Москве 16 ноября пройдёт встреча генсеков ОДКБ и ШОС и председателя исполкома СНГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ОДКБ.

«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудят взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы в сфере безопасности на евразийском пространстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это уже 10-я неформальная встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ, ШОС и СНГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что целый ряд стран проявляет интерес к участию в БРИКС.

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