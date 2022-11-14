В Москве 16 ноября пройдёт встреча генсеков ОДКБ и ШОС и председателя исполкома СНГ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ОДКБ.
«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудят взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы в сфере безопасности на евразийском пространстве», — говорится в заявлении.
Отмечается, что это уже 10-я неформальная встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ, ШОС и СНГ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что целый ряд стран проявляет интерес к участию в БРИКС.