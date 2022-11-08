Лавров заявил, что целый ряд стран проявляет интерес к участию в БРИКС
«Интерес к этому глобальному объединению весьма и весьма высок и продолжает расти. Это не только Алжир, Аргентина, Иран. На самом деле таких стран больше дюжины», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.
7 ноября Алжир подал официальную заявку на присоединение к группе БРИКС.
18 октября президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС.