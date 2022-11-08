МИД России: Москва приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.

«У нас с Алжиром прекрасные отношения и поддерживается очень доверительный диалог. Этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы в БРИКС. Мы приветствуем желание наших друзей, партнёров и единомышленников подключаться к работе в таких форматах, как БРИКС и ШОС, и другим, где мы активно работаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алжир подал официальную заявку на присоединение к группе БРИКС.

18 октября президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС.