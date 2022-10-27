Путин: Россия поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС.

«Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС, но Саудовская Аравия — это быстроразвивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти, это связано с тем, что у наследного принца, правительства Саудовской Аравии очень большие планы по диверсификации экономики, там целые планы национального развития свёрстаны», — сказал он.

Путин отметил, что он уверен в том, что планы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда будут реализованы.

«Конечно Саудовская Аравия достойна быть в крупных международных организациях, таких как БРИКС, таких как ШОС», — добавил российский лидер.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС.