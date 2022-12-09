Посол Соарес заявил о нейтральной позиции Бразилии по украинскому кризису
«Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет», — цитирует его РИА Новости.
В июле стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика подписали декларацию, в которой отказались поддержать позицию американских стран по Украине.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».