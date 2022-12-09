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Посол Соарес заявил о нейтральной позиции Бразилии по украинскому кризису

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Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес заявил, что Бразилия придерживается нейтральной позиции по украинскому конфликту, а также рассматривает санкции Запада в отношении России незаконными и избирательными.

«Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет», — цитирует его РИА Новости.

В июле стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика подписали декларацию, в которой отказались поддержать позицию американских стран по Украине.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».

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