Минобороны Тайваня выявило приближение к острову нескольких самолётов и беспилотников КНР

В оборонном ведомстве Тайваня за последние сутки выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 24 беспилотных летальных аппарата недалеко от острова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Тайваня.

Отмечается, что в ответ на это тайваньские военные подняли воздушный патруль, а также развернули зенитные ракетные комплексы.

Ранее в оборонном ведомстве КНР сообщили, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта. Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой красной линией, которую нельзя пересекать.