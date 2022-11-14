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Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

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Председатель КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях Китая и Соединённых Штатов.
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
  • AP

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая, об этом он сказал на встрече с президентом США Джо Байденом.

«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Тань Кэфэй заявил, что новые поставки вооружений Тайваню со стороны Соединённых Штатов повышают риск возникновения конфликта в Тайваньском проливе.

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