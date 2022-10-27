Минобороны КНР: поставки американского оружия Тайваню повышают риск конфликта в проливе

Официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Тань Кэфэй заявил, что новые поставки вооружений Тайваню со стороны Соединённых Штатов повышают риск возникновения конфликта в Тайваньском проливе.

«Деятельность США по поставкам вооружений Тайваню может привести лишь к росту напряжённости в Тайваньском проливе и повышению риска конфликта и противостояния», — цитирует его ТАСС.

18 октября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что американская администрация сосредоточится на сдерживании потенциальных военных действий Китая в отношении Тайваня.

22 октября компартия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня.