Минобороны КНР: поставки американского оружия Тайваню повышают риск конфликта в проливе
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«Деятельность США по поставкам вооружений Тайваню может привести лишь к росту напряжённости в Тайваньском проливе и повышению риска конфликта и противостояния», — цитирует его ТАСС.
18 октября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что американская администрация сосредоточится на сдерживании потенциальных военных действий Китая в отношении Тайваня.
22 октября компартия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня.