В Пентагоне заявили, что США сосредоточатся на сдерживании КНР в отношении Тайваня

Американская администрация сосредоточится на сдерживании потенциальных военных действий Китая в отношении Тайваня, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Он напомнил о заявлениях Пекина о готовности применить силу для возвращения Тайваня.

«Со стратегической точки зрения наше внимание сосредоточено на сохранении стабильности и безопасности во всём регионе... Поэтому наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на сдерживании потенциальных военных действий и призыве обеих сторон к мирному решению этих вопросов», — цитирует Райдера ТАСС.

Американский генерал добавил, что политика США в отношении Китая и Тайваня не изменилась — в Вашингтоне по-прежнему придерживаются принципа «одного Китая».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая.