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США планируют препятствовать арестам американских граждан за рубежом, угрожая санкциями

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Американская администрация в последнее время расширила имеющиеся у неё инструменты, направленные на противодействие арестам граждан США за рубежом, в том числе посредством введения санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как пишет ТАСС, Жан-Пьер добавила, что инструменты, препятствующие задержанию американских граждан, также включают визовые ограничения для всех причастных к «несправедливым задержаниям».

8 декабря МИД России сообщил об обмене гражданки США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что власти США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер.

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