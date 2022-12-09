Румыния выразила протест Австрии из-за позиции против её включения в Шенгенскую зону
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на румынский МИД.
В ведомстве данный шаг австрийских властей назвали «неоправданным и недружественным».
Там добавили, что такое решение неизбежно отразится на отношении Румынии и Австрии в дальнейшем.
Ранее агентство AFP сообщило, что в Евросоюзе решили отклонить заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.
При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявлял, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения.