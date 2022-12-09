Узнать больше

Румыния выразила протест Австрии из-за позиции против её включения в Шенгенскую зону

Короткая ссылка
Румынское Министерство иностранных дел выразило протест австрийскому послу в стране Адельхайде Фоли в связи с тем, что Австрия выступила против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на румынский МИД.

В ведомстве данный шаг австрийских властей назвали «неоправданным и недружественным».

Там добавили, что такое решение неизбежно отразится на отношении Румынии и Австрии в дальнейшем.

Ранее агентство AFP сообщило, что в Евросоюзе решили отклонить заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.

При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявлял, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить