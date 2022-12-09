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Косовские сербы начали собираться на улицах Косовска-Митровицы

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Проживающие в городе Косовска-Митровица сербы начали собираться на его улицах после вторжения силовых подразделений полиции непризнанного Косова.

Как сообщает телеканал Pink TV, сербы выходят из своих домов и собираются вместе.

При этом все заведения общепита закрыты, женщины и дети прячутся дома.

Ранее сербская газета «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Брюссельские соглашения предполагают, что косовская полиция не имеет права въезжать на север края, где проживают сербы, не имея разрешения глав четырёх сербских муниципалитетов, уточняет ТАСС.

В непризнанном Косове подтвердили данные об увеличении численности сотрудников на севере края.

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