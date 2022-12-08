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Антонов заявил о намерении Москвы продолжать работу по освобождению россиян из тюрьм США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона намерена продолжать работу по освобождению всех соотечественников, попавших в тюрьмы США.

Об этом он заявил в видеообращении к Виктору Буту, которого ранее обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы, и не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

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