Антонов заявил о намерении Москвы продолжать работу по освобождению россиян из тюрьм США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона намерена продолжать работу по освобождению всех соотечественников, попавших в тюрьмы США.

Об этом он заявил в видеообращении к Виктору Буту, которого ранее обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы, и не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе переговоров об обмене Бута на Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.