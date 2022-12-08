Дипломат Гаврилов: НАТО знало о подготовке атак ВСУ на аэродромы России

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке атак Вооружённых сил Украины на аэродромы России.

Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов также отметил, что российские войска дали незамедлительный ответ на эти действия, нанеся массированный удар по объектам на Украине.

Дипломат добавил, что так будет каждый раз, если Киев будет продолжать акты терроризма. По его словам, «ни у кого не должно быть сомнений» в этом.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не координировали удары Украины по территории России.

5 декабря Министерство обороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.