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В Пентагоне сообщили, что США не координировали удары Украины по территории России

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Соединённые Штаты не координировали удары украинских военных по территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России», — приводит РИА Новости её слова.

Сингх добавила, что США не находятся в постоянном контакте с Украиной по тематике военных ударов.

Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».

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