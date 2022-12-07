В Пентагоне сообщили, что США не координировали удары Украины по территории России

Соединённые Штаты не координировали удары украинских военных по территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России», — приводит РИА Новости её слова.

Сингх добавила, что США не находятся в постоянном контакте с Украиной по тематике военных ударов.

Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».