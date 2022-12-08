Politico: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиационной и космической индустрии

Евросоюз хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии России.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии», — говорится в материале.

Уточняется, что в санкционные списки намерены включить двигатели для самолётов и их запчасти, а также ноутбуки, жёсткие диски, камеры и линзы.

Также газета пишет, что ЕС планирует приостановить лицензии на трансляцию ряда российских каналов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против РФ попадёт «много представителей российских СМИ».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас признавала, что ЕС всё труднее вводить новые санкции в отношении России из-за усталости, которое испытывает европейское сообщество.