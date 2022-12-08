В ЕК назвали лишение телеканала «Дождь» лицензии в Латвии национальным решением
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.
«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в ЕС «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ» при условии, что они соблюдают национальные правила и процедуры для получения необходимых лицензий и виз.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя» 6 декабря.
Как сообщалось, это связано «с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием лицензии телеканала «Дождь» на вещание в Латвии.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.