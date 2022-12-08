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В ЕК назвали лишение телеканала «Дождь» лицензии в Латвии национальным решением

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В Европейской комиссии назвали решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала «Дождь»* национальным решением.
В ЕК назвали лишение телеканала «Дождь» лицензии в Латвии национальным решением
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в ЕС «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ» при условии, что они соблюдают национальные правила и процедуры для получения необходимых лицензий и виз.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя» 6 декабря.

Как сообщалось, это связано «с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием лицензии телеканала «Дождь» на вещание в Латвии.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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