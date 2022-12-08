Foreign Policy: США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию

Соединённые Штаты теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, заявил обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.

Отмечается, что «дни моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу.

Миллер напомнил, что Саудовская Аравия на протяжении многих лет укрепляет связи с Китаем.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — заявил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией в энергетической сфере.

Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.