Foreign Policy: США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию
- Legion-Media
Отмечается, что «дни моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу.
Миллер напомнил, что Саудовская Аравия на протяжении многих лет укрепляет связи с Китаем.
«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — заявил он.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией в энергетической сфере.
Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.