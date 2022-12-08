Узнать больше

Foreign Policy: США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию

Короткая ссылка
Соединённые Штаты теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, заявил обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.
Foreign Policy: США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию
  • Legion-Media

Отмечается, что «дни моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу.

Миллер напомнил, что Саудовская Аравия на протяжении многих лет укрепляет связи с Китаем.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — заявил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией в энергетической сфере.

Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить