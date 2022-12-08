Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США не запрещают Киеву использовать американское оружие против Крыма.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Кулеба заявил, что Киев обязался перед Вашингтоном не использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, передаёт РИА Новости.

При этом министр заявил, что данное обязательство не распространяется на Крым.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары за пределами территории Украины и не поощряет такие атаки.

В Кремле отметили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.