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Захарова: ЕС не хочет понять, что превратился в зависимого партнёра США

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Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнёра США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: ЕС не хочет понять, что превратился в зависимого партнёра США
  • РИА Новости

«Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнёра», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

Она отметила, что поддержка Украины, рост цен на энергоносители и наращивание поставок СПГ из США подрывают позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с Вашингтоном.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конфликт на Украине оказывает меньшее влияние на США, чем на Европу.

Издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.

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