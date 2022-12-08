Кирби: переговоры по обмену заключёнными с Россией активизировались за последние месяцы

Переговоры между США и Россией по обмену заключёнными активизировались за последние месяцы, и Вашингтон рассчитывает на их продолжение в духе доброй воли, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Определённо можно сказать, что эти дискуссии нарастили темп за последние месяцы. Я готов заверить, что мы намерены продолжать данные обсуждения и в будущем... в духе доброй воли», — приводит РИА Новости слова Кирби в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что США ведут активные дискуссии с российской стороной по делу осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.