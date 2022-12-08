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В США заявили, что обмен заключёнными с Россией не влияет на позицию Вашингтона по Украине

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В США заявили, что обмен заключёнными с Россией не влияет на позицию Вашингтона по Украине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
В США заявили, что обмен заключёнными с Россией не влияет на позицию Вашингтона по Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, возвращение Бриттни Грайнер в США является «огромным облегчением» для властей США. 

Он заявил, что это ни в коей мере не отдаляет США от того, как они воспринимают спецоперацию России на Украине.

Также в американской администрации заявили, что на переговорах с Россией по обмену Виктора Бута и Бриттни Грайнер не обсуждались другие вопросы. 

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Россиянин уже вернулся в Россию.

Президент США Джо Байден заявил, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Бриттни Грайнер, она находится в самолёте.

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