В США заявили, что обмен заключёнными с Россией не влияет на позицию Вашингтона по Украине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, возвращение Бриттни Грайнер в США является «огромным облегчением» для властей США.

Он заявил, что это ни в коей мере не отдаляет США от того, как они воспринимают спецоперацию России на Украине.

Также в американской администрации заявили, что на переговорах с Россией по обмену Виктора Бута и Бриттни Грайнер не обсуждались другие вопросы.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута. Россиянин уже вернулся в Россию.

Президент США Джо Байден заявил, что поговорил с освобождённой из тюрьмы Бриттни Грайнер, она находится в самолёте.